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Пентагон об ударе по Чонгарскому мосту: Киев сам выбирает цели и ведет войну

Фото: бригадный генерал ВВС Пэт Райдер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США и союзники обеспечивают Украину средствами для защиты своей страны и возвращения суверенной территории. Цели выбирает Киев.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Это борьба Украины. Они планируют и проводят это сражение. Мы сосредоточены на работе с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что у них есть боевые возможности, необходимые им для защиты своей страны и возвращения суверенной территории", - сказал он.

Отвечая на вопрос, не помогали ли США выбирать целью Чонгарский мост, Райдер сказал: "Это их битва. Они выбирают цели и выполняют эту миссию".

Удары по Чонгарскому мосту

Автомобильный мост в районе населенного пункта Чонгар на административной границе Херсонской области и Крыма был поврежден утром 22 июня. Российские СМИ заявили, что удар нанесли якобы дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Этот мост важен для Москвы, ими армия РФ поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на юге Украины.

За два дня до ударов военный министр РФ Сергей Шойгу заявил, что удары ВСУ по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow будут расцениваться как вовлечение США и Британии в войну.

О последствиях удара по Чонгарскому мосту и как это может повлиять на ситуацию на фронте, читайте в материале РБК-Украина.

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