Пентагон про "різанину в Бучі": не можемо ні підтвердити, ні заперечити

У США заявили, що наразі не в змозі самостійно підтвердити українські розповіді про звірства російських збройних сил проти мирного населення в місті Буча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на theguardian .

Також високопоставлений чиновник з оборони США сказав, що вони "не мають підстав" оскаржувати ці дані.

"Ми бачимо ті самі образи, що й ви. У нас немає жодних підстав спростовувати українські заяви про ці звірства - чітко, глибоко, глибоко тривожні", - сказав чиновник.

Окрім того, він додав, що Пентагон не може самостійно та окремо підтвердити це, але й також не в змозі спростувати ці заяви.