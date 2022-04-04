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Пентагон про "різанину в Бучі": не можемо ні підтвердити, ні заперечити

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США, Понеділок 04 квітня 2022 19:50
Пентагон про "різанину в Бучі": не можемо ні підтвердити, ні заперечити Пентагон про "різанину в Бучі" (GattyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У США заявили, що наразі не в змозі самостійно підтвердити українські розповіді про звірства російських збройних сил проти мирного населення в місті Буча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на theguardian.

Також високопоставлений чиновник з оборони США сказав, що вони "не мають підстав" оскаржувати ці дані.

"Ми бачимо ті самі образи, що й ви. У нас немає жодних підстав спростовувати українські заяви про ці звірства - чітко, глибоко, глибоко тривожні", - сказав чиновник.

Окрім того, він додав, що Пентагон не може самостійно та окремо підтвердити це, але й також не в змозі спростувати ці заяви.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина висилає з країни 40 російських дипломатів через "різанину в Бучі".

Також ми писали, що Росії відмовили в скликанні Радбезу ООН через "радикалів у Бучі".

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