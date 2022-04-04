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Пентагон о "резне в Буче": не можем ни подтвердить, ни возразить

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США, Понедельник 04 апреля 2022 19:50
Пентагон о "резне в Буче": не можем ни подтвердить, ни возразить Пентагон о "резне в Буче" (GattyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В США заявили, что пока не в состоянии самостоятельно подтвердить украинские рассказы о зверствах российских вооруженных сил против мирного населения в городе Буча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на theguardian.

Также высокопоставленный чиновник по обороне США сказал, что они "не имеют оснований" оспаривать эти данные.

"Мы видим те же образы, что и вы. У нас нет никаких оснований опровергать украинские заявления об этих зверствах - четко, глубоко, глубоко тревожные", - сказал чиновник.

Кроме того, он добавил, что Пентагон не может самостоятельно и отдельно подтвердить это, но и также не в состоянии опровергнуть эти заявления.

Ранее мы сообщали, что Германия высылает из страны 40 российских дипломатов за "резню в Буче".

Также мы писали, что России отказали в созыве Совбеза ООН из-за "радикалов в Буче".

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