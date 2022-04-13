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Пентагон розкрив вміст нового пакету військової допомоги Україні на 800 млн доларів

Фото: військова допомога США (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США в рамках нового пакету військової допомоги Україні передадуть кілька сотень одиниць бронетехніки, безпілотників, ракет Javelin. Крім того, планується поставити більше ніж 10 вертольотів Мі-17 і 18 гаубиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Пентагону Джона Кірбі.

За його словами, постачання озброєнь в рамках пакету допомоги Україні на суму 800 млн доларів почнуться негайно. Українським військовим планується поставити:

  • 200 бронетранспортерів M113;
  • 11 вертольотів Мі-17;
  • 18 гаубиць і 40 тисяч пострілів до них;
  • 300 безпілотників-камікадзе Switchblade;
  • 500 ракет до протитанкових комплексів Javelin.

Кірбі додав, що ще належить визначитися, як американські вертольоти з нового пакету допомоги будуть відправлені в Україну. Найімовірніше, вони будуть доставлені в регіон, а потім, можливо, доставлені вантажівками. Однак, зазначив представник Пентагону, американські пілоти не будуть на них літати над українською територією.

Нагадаємо, про новий пакеті військової допомоги президент США Джо Байден повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському під час переговорів телефоном.

Відзначити, ЄС сьогодні схвалив виділення Україні 500 млн євро для закупівлі військової техніки.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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