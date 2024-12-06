Пентагон принял секретную стратегию противодействия дронам

Как отметил Райдер, на протяжении всего срока полномочий министр Остин отдавал приоритет разработке и быстрому развертыванию возможностей для противодействия неотложной и растущей угрозе, которую представляют беспилотные системы.

"На этой неделе министр подписал секретную стратегию противодействия беспилотным системам, чтобы унифицировать подход министерства к противодействию этим системам, который рассматривает все области, характеристики и временные рамки", - сказал он.

Как отметил Райдер, дроны, могут представлять угрозу для персонала и объектов США за рубежом и, все чаще, на территории США.

"Как вы знаете, угрозы, представляемые этими системами, меняют способы ведения войн. С единой стратегией противодействия беспилотным системам, в сочетании с другими крупными инициативами Министерства обороны, такими как Joint Counter Small UAS Office и Replicator 2, Министерство обороны ориентируется на общее понимание проблемы и комплексный подход к ее решению", - добавил пресс-секретарь.