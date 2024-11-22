Британская разведка назвала фактор, изменивший характер российско-украинской войны

За 1000 дней конфликта Воздушно-космические силы России, несмотря на технологическое и численное преимущество, не смогли добиться превосходства в воздухе над Украиной. Россия прибегла к использованию своей тактической авиации, например, самолетов Су-34, в качестве воздушной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

"Основным событием, изменившим характер конфликта, стало использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, с середины 2024 года количество запусков дронов-камикадзе, вероятно, дало России пространство и время для восстановления своего парка дальней авиации и связанных с ними запасов крылатых ракет воздушного базирования и баллистических ракет воздушного базирования.

По данным британской разведки, хотя Россия сохраняет возможность использовать эти средства, конечный эффект заключается в том, что картина ПВО для Украины становится все более напряженной и сложной. С помощью этой комбинации систем россияне постоянно нацеливаются на украинскую критически важную национальную инфраструктуру и авиабазы.

"Ожидаются будущие удары по украинской инфраструктуре этой зимой, поскольку Россия пытается сломить волю украинского народа", - считают в Минобороны Британии.

Украина успешно использовала БПЛА против военных целей в России. В середине и конце сентября Украина нанесла удары по четырем российским стратегическим складам боеприпасов в сотнях километров от Украины. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на объектах, представляет собой самую большую потерю российских и северокорейских боеприпасов за время войны. "Атаки снова подчеркивают неспособность России защитить стратегические военные объекты от атак украинских БПЛА", - говорится в сообщении.

Российские дроны

Напомним, по данным РБК-Украина, Россия с помощью комплектующих, переданных Ираном, планирует собирать около 900 единиц дронов-камикадзе в месяц, что втрое больше, чем прошлогодние показатели.

По данным британской разведки, Россия смогла нарастить производство дронов-камикадзе и увеличила интенсивность ударов по Украине.

В частности, 2000 дронов-камикадзе были запущены Россией против Украины в течение октября 2024 года, что примерно на 700 больше, чем в сентябре, и значительно увеличивается третий месяц подряд.

По всей вероятности, высокие показатели, которые наблюдаются в сентябре и октябре, станут нормой, отмечают в Минобороны Британии.