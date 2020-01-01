Пентагон витратить 2 млрд доларів на обслуговування винищувачів F-35

Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало контракт з військово-промисловою корпорацією Lockheed Martin на технічне обслуговування винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

Як повідомляється, вартість контракту - 1,9 млрд доларів. У нього входять роботи з наземного технічного обслуговування винищувачів, заходи щодо забезпечення початкової підготовки пілотів та інші послуги. Роботи повинні бути виконані до грудня поточного року.



Також військове відомство уклало з компанією ще один контракт на закупівлю компонентів для 28 винищувачів F-35 вартістю 172 млн доларів.

Нагадаємо, Словаччина має намір закупити в США 14 винищувачів F-16 модифікації 70/72, які замінять російські літаки Міг-29. Перші 4 винищувачі будуть передані країні в 2022 році, а інші через рік.

Крім того, США оголосило про погодження продажу Польщі 32 истребителей-бомбардувальників F-35. У відомстві зазначили, що контракт відповідає інтересам внутрішньої політики та національної безпеки США. Угода має "підвищити безпеку союзника по НАТО, який є важливою силою, що забезпечує політичну стабільність і економічне процвітання в Європі".