Пентагон о "плане Трампа" создать буферную зону в Украине: не хотим спекулировать

"Я не собираюсь спекулировать или прибегать к гипотезам относительно следующей администрации. Как я отмечал ранее, мы очень сосредоточены на текущей ситуации и частом общении с нашими украинскими коллегами, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое для защиты от российской агрессии", - заявил он.

Чиновника также спросили, обеспокоен ли министр обороны Ллойд Остин потенциальными изменениями, которые могут повлиять на наследие администрации Джо Байдена. В то же время пресс-секретарь подчеркнул важность украинской безопасности как для США, так и для Европы.

"Министр Остин много раз говорил о том, что Украина имеет значение, и что безопасность Украины важна не только для Европы, но и для Соединенных Штатов", - подчеркнул Райдер.

Он также отметил, что двухпартийная поддержка Украины остается мощной, а США будут продолжать сотрудничество с союзниками и партнерами.

"Сейчас мы и в дальнейшем будем сосредоточены на поставленной задаче - помочь Украине защититься от российской агрессии. Но относительно того, что может предвещать будущее, я просто не собираюсь спекулировать или вдаваться в гипотетику", - резюмировал представитель Пентагона.