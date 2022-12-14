Пентагон подтвердил планы передать Украине системы Patriot, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондентки "Голоса Америки" в Пентагоне Карлы Бабб.

По словам представительницы СМИ, неназванный высокопоставленный чиновник заявил, что официально о решении по ПРО могут объявить уже на этой неделе.

"Представитель оборонного ведомства США подтвердил, что Пентагон готовится отправить батарею Patriot в Украину, чтобы помочь оградить страну от российских ракет", - рассказала Бабб.

Журналистка также указала, что план передачи сначала должен быть согласован главой Минобороны Ллойдом Остином, а затем президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.