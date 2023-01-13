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Пентагон поддержал решение союзников о поставках Украине танков

Фото: Пентагон поддержал решение союзников о поставках Украине танков (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США поддерживают решение союзников передать Украине западные танки.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Он заявил о продолжении обсуждений относительно передачи оружия западного образца.

"Когда речь идет или о танках, или о противовоздушной обороне, или об артиллерии - все это мы продолжаем тщательно обсуждать с нашими союзниками и партнерами. Как вам известно, на следующей неделе состоится заседание Контактной группы по вопросам Украины, и я ожидаю, что там это тоже будет обсуждаться", - отметил он.

На вопрос о позиции Пентагона относительно поставок Украине танков Райдер отметил, что в американском оборонном ведомстве "абсолютно поддерживают все оборонительные средства, которые могут предоставить Украине наши международные союзники и партнеры, в частности танки".

"Опять-таки, в этот расчет входят способность осуществить обучение этим средствам, их поддержка в рабочем состоянии. Это часть любой дискуссии независимо от того, идет ли речь о США или о наших партнерах. И мы поддерживаем предоставление Украине любых средств, которые дадут ей преимущество на поле боя", - подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, что Франция и Польша пытаются убедить Германию передать Украину танки Leopard 2.

ВСУ получат тяжелые французские бронеавтомобили AMX-10RC, которые называют легкими танками. Ожидается, что они могут усилить боевой потенциал украинской армии.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что он вместе с Дудой ведет переговоры о создании коалиции для передачи Украине танков Leopard 2.

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