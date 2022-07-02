Пентагон оцінив ситуацію на фронті після поставок ЗСУ нової зброї

У Пентагоні повідомили, що США вперше надали Україні наземну систему ППО, після декількох місяців прохань з боку Києва.

Крім того, Джек Детч з посиланням на високопоставленого представника Міноборони США пише, що на думку Вашингтона Україна "дуже ускладнила" Росії проведення операцій на острові Зміїний в Чорному морі, використовуючи ракети Harpoon для атаки на кораблі, що поповнюють запаси.

"Відхід Росії з острова Зміїний полегшить Україні захист Одеси", - заявив чиновник.

Крім того, за даними чиновника Пентагону, Україна успішно атакує Російські командні пункти за допомогою наданих американцями систем залпового вогню HIMARS.

"США вважають, що Росія завдала удару протикорабельною ракетою по торговому центру в Кременчуці", - заявив представник оборонного відомства США.

Цей напад з боку РФ, за словами чиновника Пентагону, підкреслює "безрозсудний характер" російських атак.

Крім того, Джек Детч пише, що США нададуть ЗСУ системи ППО з метою переходу України з Радянського озброєння на нові системи.

"США зосереджені на постачання в Україну 155-мм артилерійських снарядів для гаубиць і GMLRs", - процитував журналіст чиновника Пентагону.

Нагадавши, 1 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 820 млн доларів. Він включає дві системи протиповітряної оборони NASAMS і снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Зазначимо, президент США Джо Байден обіцяв надати Україні нове озброєння після саміту НАТО в Мадриді.