Пентагон скасував контракт на 10 млрд доларів. За нього боролися Amazon і Microsoft

Контракт Пентагону на об'єднану інфраструктуру захисту підприємств JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) був скасований самим Міністерством оборони США. Контракт коштував 10 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на CNBC .

Контракт був призначений для модернізації ІТ-операцій Пентагону. За даними відомства, через мінливі вимоги, збільшення доступності хмарних обчислень і досягнень галузі, контракт JEDI Cloud більше не відповідає його потребам.

Хмарна інфраструктура - це сервери, системи зберігання даних, обчислювальні ресурси і система безпеки, на яких розміщуються віртуалізовані дані.

При цьому Пентагон оголосив про новий контракт з декількома постачальниками, відомим як Joint Warfighter Cloud Capability. У міністерстві заявили, що планують запросити пропозиції за контрактом як від Amazon, так і від Microsoft, додавши, що вони є єдиними постачальниками хмарних послуг, які можуть задовольнити їх потребам.

Акції Microsoft впали на тлі новин, а акції Amazon практично не змінилися, відзначили у виданні.