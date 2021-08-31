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Пентагон опублікував фото останнього військового США, який покинув Афганістан

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Афганістан, Вівторок 31 серпня 2021 11:43
Пентагон опублікував фото останнього військового США, який покинув Афганістан Фото: Пентагон опублікував фото останнього військового США, який покинув Афганістан (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Міністерство оборони США опублікувало фотографію останнього військовослужбовця США, який покинув столицю Афганістану. Ним виявився командувач 18 повітряно-десантним корпусом, генерал-лейтенант Кріс Донахью.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерсва оборони США в Twitter.

"Останній американський солдат, який покинув Афганістан: генерал-майор Кріс Донахью, командувач 18-м повітряно-десантним корпусом. C - 17 (борт ВПС США), 30 Серпня 2021 року, завершення місії США в Кабулі", - повідомили в Пентагоні.

Пентагон опублікував фото останнього військового США, який покинув АфганістанФото: генерал-майор Кріс Донахью став останнім військовим США, який покинув Афганістан (twitter.com/Department of Defence)

У ніч на вівторок, 31 серпня, американські військові завершили 20-річну місію і остаточно вийшли з Афганістану. Після того, як військові США покинули аеропорт Кабула, контроль над ним встановили таліби.

Нагадаємо, що США вивели з ладу залишене в Афганістані військове обладнання.

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