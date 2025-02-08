Пентагон объявил планы Хегсета на встречу "Рамштайн" по Украине

Согласно анонсу, Хегсет покинет Вашингтон 10 февраля, совершив недельную поездку в Германию, Бельгию и Польшу.

Первый визит будет в ФРГ, после чего он отправится в Брюссель (Бельгия) для участия в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины.

На своем первом совещании министров НАТО с коллегами из стран-союзников, он будет взаимодействовать с союзниками и партнерами по Альянсу, чтобы обсудить необходимость увеличения расходов союзников на оборону, усиления европейского лидерства и расширения возможностей оборонной промышленной базы по обе стороны Атлантики.

Также на "Рамштайне", первом совещании под председательством Великобритании, глава Пентагона подтвердит приверженность президента США Дональда Трампа к дипломатическому прекращению в Украине, причем как можно скорее.

"Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в вопросах помощи Украине в области безопасности", - сказано на сайте Минобороны США.