Пентагон в обход санкций закупал российскую нефть. WP раскрыло детали схемы

"Нефтепродукты, происходящие из России, продолжали поступать на нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas на берегу Эгейского моря в Греции", - говорится в материале.

Отмечается, что маршрут поставок пролегал через нефтехранилище в Турции, что позволяло скрыть принадлежность нефти к РФ. Фактически право собственности на продукцию несколько раз переходило из рук в руки, прежде чем она достигла Греции.

Издание пишет, что точное количество мазута российского происхождения в продукции, которую закупает Пентагон, определить не удалось. Эти продукты очищаются с использованием множества ингредиентов, которые невозможно отследить в процессе производства.

Также не удалось установить, был ли в какой-то момент пути мазут из России перемаркирован как прибывший из другой страны. Документы, описывающие происхождение партии нефти, известные как сертификаты происхождения, не являются общедоступными.

Что об этом говорят в Пентагоне

Пентагон подписал с греческим нефтеперерабатывающим заводом новые контракты на сумму в почти 1 миллиард долларов с тех пор, как запрет США вступил в силу в марте прошлого года.

Согласно отчетам об отгрузках, с февраля более 1 миллиона баррелей авиакеросина от Motor Oil Hellas также было отправлено государственным и корпоративным покупателям в Италии, Франции, Испании и Великобритании.

Представитель Агентства оборонной логистики Пентагона Джо Йосва заявил, что ему неизвестно о том, что топливо из России направляется к его греческому поставщику.

Агентство считает, что его подрядчики, в частности Motor Oil Hellas, "несут ответственность за обеспечение соблюдения применимых законов и правил, касающихся бизнеса с Россией и российскими компаниями" и "должны подтвердить свое соблюдение таких законов и правил в рамках процесса приобретения".

Согласно санкционным правилам, турецким предприятиям разрешено принимать российское топливо. Греческий нефтеперерабатывающий завод не может этого сделать.

Эмбарго на российскую нефть

Напомним, с 5 декабря 2022 г. действует эмбарго Европейского Союза на импорт морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Недавно Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.

Издание Financial Times написало, что Россия обходит санкции и установлен США ценовой лимит на продажу нефти. Это вынуждает западные страны искать пути усиления одного из своих ключевых экономических ограничений против страны-агрессора.