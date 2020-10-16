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Пентагон назвав терміни з оснащення військових гіперзвуковою зброєю

Автор: Артур Родивилов

Пентагон розраховує оснастити сухопутні сили Сполучених Штатів гіперзвуковою зброєю до 2023 року. Такі терміни назвав міністр оборони США Марк Еспер.

Його заяву опубліковано на сайті Пентагону.

Еспер поставив гіперзвукову зброю вгорі списку шести пріоритетів створення перспективних озброєнь і військової техніки.

"У березні армія і флот США досягли важливої мети, провівши успішні випробування гіперзвукового блоку Glide Body. Ми забезпечимо сухопутні війська цією технологією до 2023 року", - заявив глава Міноборони.

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Крім того, глава Пентагону повідомив про збільшення протягом наступних п'яти років капіталовкладення в гіперзвукові системи для прискорення випробувань.

США мають на озброєнні потужні та швидкі ракети, а також ведуть розробку гіперзвукових ракет.

новітня гіперзвукова ракета США в 17 разів швидша, ніж найшвидші на сьогодні ракети.

Крім того, у штаті Невада пройшли випробування винищувача четвертого покоління F-15E Strike Eagle, який оснащений ядерним зарядом B61-12.

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