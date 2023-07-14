Пентагон о контрнаступлении ВСУ: дается очень сложно, но украинцы поражают

"Они (ВСУ - ред.) используют новое оборудование и делают это, подвергаясь обстрелам и бомбардировкам, не говоря уже о масштабном минировании со стороны россиян. И там, где они набирают сотни метров в день, а в некоторых местах, возможно, и километр в день, они делают это с большими затратами сил", - заявил Симс, отвечая на вопрос о темпах продвижения наших солдат.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что контрнаступление проходит "в прекрасной последовательности на поле боя", хоть и, возможно, не с той скоростью, которую бы предпочли США.

"Это тяжелые боевые действия, они ведутся в труднодоступной местности, под обстрелами, и, если учесть все это,то это просто поражает", - добавил Симс.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, с начала лета украинские военные начали активные действия на нескольких участках фронта. Им уже удалось деоккупировать до 10 населенных пунктов на юго-востоке Украины.

Также успех наших защитников есть и под Бахмутом - там продвижение происходит южнее и севернее города. Сейчас ВСУ заняли господствующие высоты возле населенного пункта и установили там свой огневой контроль.

При этом сам президент Владимир Зеленский в конце июня признал, что темпы контрнаступления медленнее, чем хотелось бы.

В то же время, сейчас в эстонской разведке спрогнозировали, что Украину может ожидать большой успех на фронте.