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Пентагон о контрнаступлении ВСУ: дается очень сложно, но украинцы поражают

Фото: в Пентагоне объяснили темпы контрнаступления ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Текущие темпы контрнаступления украинских военных объясняются тем, что продвижение проходит в очень сложных условиях. При этом ВСУ продолжают поражать.

Об этом заявил директор Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Они (ВСУ - ред.) используют новое оборудование и делают это, подвергаясь обстрелам и бомбардировкам, не говоря уже о масштабном минировании со стороны россиян. И там, где они набирают сотни метров в день, а в некоторых местах, возможно, и километр в день, они делают это с большими затратами сил", - заявил Симс, отвечая на вопрос о темпах продвижения наших солдат.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что контрнаступление проходит "в прекрасной последовательности на поле боя", хоть и, возможно, не с той скоростью, которую бы предпочли США.

"Это тяжелые боевые действия, они ведутся в труднодоступной местности, под обстрелами, и, если учесть все это,то это просто поражает", - добавил Симс.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, с начала лета украинские военные начали активные действия на нескольких участках фронта. Им уже удалось деоккупировать до 10 населенных пунктов на юго-востоке Украины.

Также успех наших защитников есть и под Бахмутом - там продвижение происходит южнее и севернее города. Сейчас ВСУ заняли господствующие высоты возле населенного пункта и установили там свой огневой контроль.

При этом сам президент Владимир Зеленский в конце июня признал, что темпы контрнаступления медленнее, чем хотелось бы.

В то же время, сейчас в эстонской разведке спрогнозировали, что Украину может ожидать большой успех на фронте.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ