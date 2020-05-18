Пентагон готується до другої хвилі боротьби з пандемією

Офіційні представники Пентагону заявили, що вони готуються до "нового ненормального" відновлення операцій за умов мінімізації ризику для військових. Разом з тим, вони й визнають, що поки не буде винайдена вакцина від коронавірусу, пандемія стоятиме на заваді виконання американським військом ключових місій.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Як повідомляється, міністр оборони Марк Еспер, заявив що Пентагон готується нової хвилі пандемії коронавірусу.

"Ми готуємося до другої хвилі (пандемії - ред.), а може і більше. Ми не знаємо, якою буде траєкторія цього вірусу", - сказав він під час свого візиту до командного центру у Колорадо.

Разом з тим, Еспер повідомив, що все ж деякі місії Міноборони США вже відновлює. Однак заступник міністра Метью Донован додав, що відновлюючи місії, Пентагон вживає додаткових кроків для гарантування безпеки персоналу. Зокрема мінімізація ризиків зараження військових проходитиме шляхом використання пріоритетного підходу до тестування, ізолювання, соціального дистанціювання та посилення вимог щодо особистої гігієни.

Щодо самого Пентагону, менеджмент працює над поетапним поверненням персоналу на роботу.

Нагадаємо, майже половина американських штатів на чолі з Техасом і Джорджією починають відновлювати роботу під час пандемії коронавірусу.