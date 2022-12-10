Пентагон дал Украине зеленый свет на удары дронами по целям в России, - The Times

Поскольку в октябре Россия приступила к регулярным атакам по мирным жителям в Украине в министерстве обороны США пересмотрели свою оценку угрозы этой войны. В частности, речь идет о новых суждениях о том, могут ли поставки оружия ВСУ привести к военной конфронтации между РФ и НАТО.

Как говорится в материале, это представляет собой важное событие в российской полномасштабной военной агрессии против Украины, поскольку теперь Вашингтон с большей вероятностью поставит Киеву оружие большей дальности.

"Мы все еще используем те же расчеты эскалации, но страх перед эскалацией изменился с первичного. Сейчас все по-другому. Это потому, что исчисление войны изменилось в результате страданий и жестокости, которым украинцы подвергаются со стороны россиян", - сказал источник в американском оборонном ведомстве.

Вашингтон теперь меньше обеспокоен тем, что новые дальнобойные удары на территории РФ могут привести к драматической эскалации. До сих пор все "ответные" атаки Москвы включали обычные ракетные удары по гражданским объектам в Украине.

Перед этим Пентагон с большей осторожностью относился к украинским ударам по РФ, поскольку опасался, что Кремль ответит тактическим ядерным оружием или нацелится на соседние страны НАТО.

При этом Вашингтон не собирается публично поддерживать дальние удары ВСУ вглубь российской территории. Официальную позицию Штатов в их отношении на этой неделе озвучил госсекретарь Энтони Блинкен, который отметил: "Мы не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары внутри России".

В то же время источник в Минобороны США сказал: "Мы не говорим Киеву: "Не наносите удары по россиянам. Мы не можем сказать им, что делать. Им решать, как они используют свое оружие. Но когда они используют поставленное нами оружие, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевскую конвенцию".

"Это единственные ограничения", - подчеркнул источник в Пентагоне и добавил, что "насколько нам известно", Украина их соблюдает.

Украинские силы в рамках этих ограничений в настоящее время предпринимают более активные действия против целей на территории РФ. Украина старалась использовать собственные беспилотники, а не оружие, поставленное США, для нанесения ударов.

Беспилотники, основанные на советских системах наблюдения Ту-141 "Стриж", разработанных в 1970-х годах, были перепрограммированы, чтобы увеличить их дальность и увеличить боезапас для запуска на малой высоте.

В материале говорится, что такие модифицированные Ту-141 были задействованы на этой неделе в трех налетах на военные базы в 480 км от российской границы и на топливные баки примерно в 130 км от границы с Украиной, в каждом случае уклоняясь от средств ПВО. Дроны могут летать со скоростью около 965 км/час на малой высоте, как крылатые ракеты.

Как пишет The Times, Украина и США "ведут осторожную игру" в связи с этими ударами, которые добавили новый смелый элемент в боевые действия беспилотников за девять месяцев после российского полномасштабного вторжения. Пентагон отказывается делать какие-либо публичные заявления об атаках, а Киев отказывается брать на себя ответственность.

Если США решат снабдить Украину оружием большей дальности, способным нанести более глубокий удар по России, опасения потенциальной эскалации могут резко возрасти, говорится в материале. Но чиновники Пентагона ясно дали понять, что серьезно рассматриваются запросы Киева на американское оружие большей дальности, включая ракеты и истребители-бомбардировщики, которые можно было бы использовать для еще более эффективных ударов по России или оккупированному Крыму.