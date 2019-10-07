Пентагон і Білий дім зобов'язали подати документи про військову допомогу Україні

Демократи Палати представників Конгресу США запросили у Пентагону і адміністрації Білого дому документи, пов'язані з виділенням військової допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що відповідний порядок у понеділок, 7 жовтня, направили члени Палати представників в рамках розслідування про імпічмент президенту США Дональду Трампу. Зокрема, були запитані документи, пов'язані з рішенням президента США Дональда Трампа заблокувати виділення військової допомоги Україні.

Документи повинні бути надані до 15 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Демократи Палати представників Конгресу Сполучених Штатів запросили в адміністрації Білого дому документи, пов'язані з телефонною розмовою між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським 25 липня.

Також РБК-Україна писало, що за словами глави українського МЗС Вадима Пристайка, Україні не вигідно бути втягнутою у внутрішню політику США напередодні президентських виборів. За його словами, будь-які розслідування повинні вестися без втручання уряду.