Пенсию повысят до 13 тысяч гривен: кому в Украине увеличили выплаты

Лицам, участвовавшим в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, повысили пенсию. Сумма зависит от группы инвалидности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
С 1 марта 2023 года соответствующий перерасчет произведен исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, за 2022 год - 13 376,21 грн.
Таким образом, с 1 марта 2023 года минимальный размер пенсионной выплаты людям с инвалидностью, ликвидировавшим последствия аварии на Чернобыльской АЭС, выплаты не могут быть ниже:
Такие размеры минимальных пенсионных выплат устанавливаются независимо от того, согласно с каким законом была назначена пенсия.
Ранее мы объясняли, кому не переназначат автоматически субсидии на неотопительный период.
Также мы рассказывали, можно ли купить страховой стаж для получения пенсии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.