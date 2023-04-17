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Пенсию повысят до 13 тысяч гривен: кому в Украине увеличили выплаты

Фото: ликвидаторам последствий на Чернобыльской АЭС повысили пенсию до 13 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Лицам, участвовавшим в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, повысили пенсию. Сумма зависит от группы инвалидности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

С 1 марта 2023 года соответствующий перерасчет произведен исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, за 2022 год - 13 376,21 грн.

Таким образом, с 1 марта 2023 года минимальный размер пенсионной выплаты людям с инвалидностью, ликвидировавшим последствия аварии на Чернобыльской АЭС, выплаты не могут быть ниже:

  • для лиц с инвалидностью 1 группы - 13 376,21 грн (до 01.03.2023 - 12 993,56 грн);
  • для лиц с инвалидностью 2 группы - 10 700,97 грн (до 01.03.2023 -
    10 394,85 грн);
  • для лиц с инвалидностью 3 группы - 8 025,73 грн (до 01.03.2023 -
    7 796,14 грн).

Такие размеры минимальных пенсионных выплат устанавливаются независимо от того, согласно с каким законом была назначена пенсия.

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