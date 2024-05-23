Пенсионный калькулятор: как узнать размер будущей пенсии

Воспользоваться сервисом можно самостоятельно, в Личном кабинете на сайте ПФУ.

Как работает пенсионный калькулятор

Входные данные. Для точного расчета необходимо ввести следующие данные:

Стаж работы.

Размер заработной платы за каждый год работы.

Возраст выхода на пенсию.

Другие возможные дополнительные параметры, такие как особые условия труда или льготные категории.

Расчет коэффициента заработной платы. Калькулятор сравнивает среднюю заработную плату пользователя со средней заработной платой по стране за соответствующие годы. Это помогает определить коэффициент заработной платы, используемый для дальнейшего расчета пенсии.

Стаж работы. Учитывается общий трудовой стаж, а также специальные виды стажа, например стаж на вредных производствах или в особо тяжелых условиях труда.

Определение базовой суммы пенсии. На основе введенных данных калькулятор рассчитывает базовую сумму пенсии по формуле, учитывающей коэффициент заработной платы и количество лет стажа.

Дополнительные надбавки. Если пользователь имеет право на дополнительные надбавки, такие как за выслугу лет, особые условия труда или другие льготы, калькулятор учтет эти параметры при конечном расчете.

Получение результата. После ввода всех необходимых данных и расчетов пользователь получает ориентировочную сумму своей будущей пенсии.

Результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете постоянно на сайте ПФУ. Количество раз изменения или уточнения входных данных и расчета пенсии не ограничено.

Преимущества пенсионного калькулятора

Простота и удобство. Калькулятор является интуитивно понятным и доступным широкому кругу пользователей, что позволяет быстро и без лишних усилий получить необходимую информацию.

Точность расчетов. Благодаря использованию актуальных данных и специальных формул расчеты максимально точны.

Доступность онлайн Возможность воспользоваться сервисом в любое время с любого устройства с доступом в Интернет.