Где в Украине больше всего пенсионеров и как они получают деньги

Общая численность пенсионеров в Украине на 1 мая 2024 составила 10,159 млн человек, что на 4 тысячи больше, чем месяц назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины ( ПФУ) .

По данным ПФУ, через текущие счета в банках пенсии получают 8,082 млн человек. Остальные 2,077 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Рейтинг банков

Доля ПриватБанка составляет 58,7%. В этом госбанке получают деньги 4 744 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (30,8%, пенсии получают 2487,3 млн человек).

Доля ПриватБанка постепенно растет, доля Ощадбанка – снижается.

В банке иностранной банковской группы Райффайзен Банк пенсии получают 311,4 тысяч человек (3,8%). В других банках получают деньги 539,6 тысяч человек (6,7%).

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-апрель 2024 составила 196,8 млрд гривен, что на 13,8% больше, чем в 2023 году (173 млрд гривен).

Где больше всего пенсионеров

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области 870,4 тысячи человек. Кроме того, в Киеве 731,1 пенсионеров, в Харьковской области - 694,1 тысяч человек.