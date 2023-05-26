Пенсионный фонд Украины сократил выплату пенсий за последний месяц

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за май 2023 года. На пенсионные выплаты направлено 57,0 млрд гривен, что на 0,1 млрд гривен меньше, чем в апреле (57,1 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, 10 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 47 млрд гривен через уполномоченные банки.

Напомним, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 мая 2023 года составила 8,314 млн человек. Остальные 2,383 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Напомним, средний размер пенсии на 1 апреля 2023 года составлял 5 238,25 гривен. С начала года размер пенсии вырос на 615,66 гривен или на 13,3%.