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Пенсионное удостоверение в "Дія": как добавить и какие проблемы могут возникнуть

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В 2022 году команда "Дія", совместно с Пенсионным фондом Украины (ПФУ), реализовали возможность загрузки электронного пенсионного удостоверения в приложение. Цифровую версию документа можно полноценно использовать для идентификации личности или для получения соответствующих услуг.

О том, как загрузить электронное пенсионное удостоверение в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть - в материале РБК-Украина.

В "Дія" отображаются пенсионные удостоверения, которые выданы:

  • по возрасту;
  • удостоверением спецгрупп (в связи с инвалидностью, потерей кормильца, выслугой лет и другие);

Электронный документ, который выдается по возрасту, должен автоматически подтянуться по достижении 60 лет. При наличии выслуг или льгот, документ можно получить раньше. 

Также стоит добавить и то, что в приложении отображаются документы, которые были выданы с 2014 года: пластиковые удостоверения и удостоверения в виде банковской карты. 

При наличии пенсионного удостоверения спецгрупп - документ можно добавить самостоятельно в приложение. 

Что делать если не отображается

Причиной этому может быть то, что: 

  • вашего пенсионного удостоверения нет в реестре; 
  • существует ошибка в регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) или в реестре ПФУ. 

В последнем случае стоит проверить правильный ли в банке и в реестре Пенсионного фонда. 

Что делать, если пенсионное удостоверение выдано до 2014-го

Если же ваше пенсионное было выдано до 2014-го, имеет форму книжечки, или же у вас пластиковый документ, который не подтягивается - стоит обновить его. Для этого необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, или же сделать это онлайн. 

Также стоит добавить и то, что вы можете оформить пенсионное в сервисном центре ПФУ и с помощью электронных сервисов. 

Для оформления в электронном виде достаточно авторизоваться в личном кабинете Пенсионного фонда Украины с помощью "Дія.Підпису", квалифицированной электронной подписи или системы BankID. Или же это можно сделать в приложении "Пенсионный фонд", где необходимо перейти по разделам "Коммуникации в ПФУ", "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения". 

Как добавить в "Дія" пенсионное удостоверение не по возрасту

Для этого необходимо пролистать документы до последней карточки. После этого нажмите "Добавить документ", выберите "Пенсионное удостоверение". 

"Дія", в свою очередь, отправит запрос в реестры и отобразит электронный документ в приложении, если найдет его. 

Инвалидность с детства

Есть две категории:  

  • дети с инвалидностью; 
  • лица с инвалидностью с детства. 

Обе категории могут получать социальную помощь, но не получать пенсию, в связи с чем они не будут считаться пенсионерами. 

Пенсионный фонд Украины оформляет удостоверение только тем лицам, которые являются пенсионерами и получают пенсию. 

Другие услуги в "Дія"

Приложение регулярно обновляется и добавляет новые услуги, упрощающие жизнь его пользователям. Как пример:

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Дия