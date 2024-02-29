Пенсии в Украине повышают. Сколько будут платить после индексации с 1 марта

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Что такое индексация пенсий

Ежегодно весной в Украине проходит индексация пенсий. Это механизм повышения выплат от государства, позволяющий полностью или частично возместить подорожание потребительских товаров и услуг за последний год.

При пересчете пенсий используется коэффициент индексации, который учитывает показатели роста потребительских цен и средней заработной платы.

в 2024 году коэффициент инфляции составляет – 1,0796

начало проведения индексации – с 1 марта 2024

будут проиндексированы вс е пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года включительно

индексацию проводят органы Пенсионного фонда автоматически без обращения получателя выплат

Фото: обращаться в ПФУ для индексации пенсии нет необходимости (decentralization.gov.ua)

Кому и на сколько проиндексируют выплаты

Около 10 млн пенсионеров получат повышенные пенсии после индексации в марте 2024. В Минсоцполитики назвали категории лиц, которым произведут перерасчет в следующем месяце:

9,5 млн неработающих пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

596 тыс. пенсионеров силовых ведомств ;

; 97,8 тыс. человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, или вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также в марте проиндексируют пенсии за особые заслуги перед Украиной, установленные реабилитированным борцам за независимость Украины в XX веке.

Кроме того, Кабинет министров перенес индексацию пенсий ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления с запланированной даты 1 июля на 1 марта 2024. Это еще 20,8 тыс. человек.

После индексации пенсии поднимутся на 7,9%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия в Украине возрастет до 5 717 грн.

Минимальная сумма повышения – 100 грн, но пенсия не может вырасти более чем на 1 500 грн.

Следует отметить, что индексацию проведут и продолжающим работать пенсионерам. Планируемая дата – с 1 апреля 2024.

Фото: после индексации пенсия в среднем вырастет на 322 грн (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минимальные пенсии повышают

Второй этап перерасчета пенсий в марте связан с ростом прожиточного минимума, в частности, для нетрудоспособных лиц (пенсионеры и лица с инвалидностью).

Хотя показатели прожиточного минимума изменились с 1 января, согласно закону о Госбюджете 2024, перерасчет на этом основании должен производиться одновременно с индексацией.

Вместе с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных с 2 093 грн до 2 361 грн, с 1 марта устанавливаются следующие суммы выплат:

минимальные пенсионные выплаты для лиц с небольшим стажем – 2 725 грн (ранее 2 520 грн),

(ранее 2 520 грн), максимальная пенсия – 23 610 грн (ранее 20930 грн).

(ранее 20930 грн). доплаты за сверхурочный стаж для неработающих пенсионеров – 23,6 грн за каждый дополнительный год работы на пенсии (ранее 20,9 грн).

за каждый дополнительный год работы на пенсии (ранее 20,9 грн). надбавки к пенсии за особые заслуги – в индивидуальном порядке

минимальные пенсии при достижении определенного возраста и наличии страхового стажа – устанавливаются доплаты (подробнее – далее по тексту).

Доплаты к пенсии в зависимости от страхового стажа и возраста

Страховой стаж – период, в течение которого человек работал, при этом работодатель платил страховые взносы за него. Именно этот показатель является определяющим для назначения пенсии по возрасту.

Для начисления пенсии в страховой стаж включаются периоды, за которые ежемесячно уплачивались взносы. В отдельных случаях начисленная сумма может быть меньше установленной государством минимальной пенсии для определенного возраста и приобретенного стажа. Тогда устанавливаются ежемесячные доплаты, они с марта 2024 года также возрастут.

Минимальные пенсии при наличии 30/35 лет страхового стажа у женщин и мужчин соответственно:

лица от 65 лет – пенсия не может быть ниже 3 370 грн (ранее 3120 грн).

(ранее 3120 грн). лица до 70 лет – 2 980 грн (ранее 2 760 грн).

(ранее 2 760 грн). лица в возрасте 70-80 лет – 3 240 грн (ранее 3 000 грн).

Фото: государство гарантирует доплаты к "минималке" по стажу и возрасту (Getty Images)

Если после достижения лицом 70 лет приобретенного стажа менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, государство гарантирует следующие минимальные пенсии:

пенсионеры от 70 лет, стажа менее 30/35 лет – минимальная пенсия исчисляется в размере, пропорционально приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3 240 грн.

пенсионеры от 75 до 80 лет с приобретенным стажем 20 лет для женщин и 25 лет у мужчин – пенсия не может быть ниже 3 240 грн .

. пенсионеры от 80 лет со стажем 20/25 лет в зависимости от пола – пенсия не может быть ниже 3 370 грн.

Получателям пенсий, которые продолжают работать, ежемесячная доплата к пенсии (если есть основание для этого) будет установлена со дня, следующего после даты увольнения с работы.

Стоит отметить, что пенсионеры в Украине продолжат получать ежемесячные надбавки к основной сумме пенсии при достижении возраста 70 лет (300 грн), 75 лет (456 грн) и 80 лет (576 грн).