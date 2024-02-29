Пенсии в Украине повышают. Сколько будут платить после индексации с 1 марта

В марте состоится сразу два этапа повышения пенсий в Украине. Выплаты пересчитают на основании индексации и роста прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Минимальная пенсия составит 2 725 грн, а средний размер индексации – 322 грн.
Подробнее о повышении пенсий с марта – в материале РБК-Украина.
При подготовке использовались: публикации портала Пенсионного фонда, закон о Госбюджете на 2024 год, постановление Кабмина №185, заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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Ежегодно весной в Украине проходит индексация пенсий. Это механизм повышения выплат от государства, позволяющий полностью или частично возместить подорожание потребительских товаров и услуг за последний год.
При пересчете пенсий используется коэффициент индексации, который учитывает показатели роста потребительских цен и средней заработной платы.
Около 10 млн пенсионеров получат повышенные пенсии после индексации в марте 2024. В Минсоцполитики назвали категории лиц, которым произведут перерасчет в следующем месяце:
Также в марте проиндексируют пенсии за особые заслуги перед Украиной, установленные реабилитированным борцам за независимость Украины в XX веке.
Кроме того, Кабинет министров перенес индексацию пенсий ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления с запланированной даты 1 июля на 1 марта 2024. Это еще 20,8 тыс. человек.
После индексации пенсии поднимутся на 7,9%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия в Украине возрастет до 5 717 грн.
Минимальная сумма повышения – 100 грн, но пенсия не может вырасти более чем на 1 500 грн.
Следует отметить, что индексацию проведут и продолжающим работать пенсионерам. Планируемая дата – с 1 апреля 2024.
Второй этап перерасчета пенсий в марте связан с ростом прожиточного минимума, в частности, для нетрудоспособных лиц (пенсионеры и лица с инвалидностью).
Хотя показатели прожиточного минимума изменились с 1 января, согласно закону о Госбюджете 2024, перерасчет на этом основании должен производиться одновременно с индексацией.
Вместе с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных с 2 093 грн до 2 361 грн, с 1 марта устанавливаются следующие суммы выплат:
Страховой стаж – период, в течение которого человек работал, при этом работодатель платил страховые взносы за него. Именно этот показатель является определяющим для назначения пенсии по возрасту.
Для начисления пенсии в страховой стаж включаются периоды, за которые ежемесячно уплачивались взносы. В отдельных случаях начисленная сумма может быть меньше установленной государством минимальной пенсии для определенного возраста и приобретенного стажа. Тогда устанавливаются ежемесячные доплаты, они с марта 2024 года также возрастут.
Минимальные пенсии при наличии 30/35 лет страхового стажа у женщин и мужчин соответственно:
Если после достижения лицом 70 лет приобретенного стажа менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, государство гарантирует следующие минимальные пенсии:
Получателям пенсий, которые продолжают работать, ежемесячная доплата к пенсии (если есть основание для этого) будет установлена со дня, следующего после даты увольнения с работы.
Стоит отметить, что пенсионеры в Украине продолжат получать ежемесячные надбавки к основной сумме пенсии при достижении возраста 70 лет (300 грн), 75 лет (456 грн) и 80 лет (576 грн).
Подробно об условиях выхода на пенсию в Украине, что изменилось в 2024 году, и когда состоится следующее повышение выплат, можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.
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