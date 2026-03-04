Пенсии под угрозой? Как пройти видеоидентификацию вместо визита в ПФУ в 2026 году

Для пенсионеров, которые находятся за границей или в оккупации, онлайн-проверка стала обязательным условием для продолжения выплат в 2026 году. Пройти процедуру теперь можно через обычный видеозвонок, предварительно подав заявку на веб-портале ПФУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Читайте также: От 3725 гривен: в ПФУ объяснили, кому установят новые минимальные пенсии с 1 марта
Требование касается пенсионеров и получателей страховых выплат, которые из-за войны оказались за пределами подконтрольной Украине территории. Чтобы подтвердить право на деньги, теперь не обязательно посещать сервисные центры лично - процедуру можно пройти в режиме видеоконференции до 31 декабря каждого года.
Для того, чтобы забронировать время для онлайн-звонка через веб-портал ПФУ, необходимо выполнить несколько простых действий:
К электронной форме можно добавить скан-копии документов (паспорт, пенсионное удостоверение, ИНН). Важно, чтобы размер каждого файла не превышал 1 Мб.
После отправки формы с вами свяжется работник Пенсионного фонда. Специалист согласует точную дату и время проведения сеанса видеосвязи. Сама процедура направлена на то, чтобы убедиться, что выплаты получает именно то лицо, которому они назначены.
Напомним, пенсионерам, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях, нужно было пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года - иначе выплату пенсии могли приостановить. В ПФУ объяснили, что для возобновления средств необходимо пройти идентификацию лично, через видеосвязь или онлайн через "Дію" или вебпортал фонда. После подтверждения личности выплаты восстанавливают с даты их прекращения.
РБК-Украина также рассказывало, что в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа, в 63 года - 23 года, а в 65 лет - 15 лет. Если стажа не хватает, его можно доработать или "докупить" за периоды после 2004 года через договор добровольного участия. Также украинцы могут проверить свой стаж и зарплату через веб-портал или приложение Пенсионного фонда.