Пенсии под угрозой? Как пройти видеоидентификацию вместо визита в ПФУ в 2026 году

Кому нужно проходить проверку

Требование касается пенсионеров и получателей страховых выплат, которые из-за войны оказались за пределами подконтрольной Украине территории. Чтобы подтвердить право на деньги, теперь не обязательно посещать сервисные центры лично - процедуру можно пройти в режиме видеоконференции до 31 декабря каждого года.

Как записаться на видеоидентификацию

Для того, чтобы забронировать время для онлайн-звонка через веб-портал ПФУ, необходимо выполнить несколько простых действий:

зайти на вебпортал электронных услуг ПФУ и выбрать вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи";

заполнить анкету - указать личные данные, серию и номер паспорта, электронную почту и актуальный номер телефона;

- указать личные данные, серию и номер паспорта, электронную почту и актуальный номер телефона; выбрать удобное приложение для связи , ПФУ предлагает на выбор: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom;

, ПФУ предлагает на выбор: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom; если вам нужна помощь (переводчик жестового языка или ассистент), это следует указать в отдельном поле;

(переводчик жестового языка или ассистент), это следует указать в отдельном поле; нажать "Подать заявление".

К электронной форме можно добавить скан-копии документов (паспорт, пенсионное удостоверение, ИНН). Важно, чтобы размер каждого файла не превышал 1 Мб.

Что будет после подачи заявки

После отправки формы с вами свяжется работник Пенсионного фонда. Специалист согласует точную дату и время проведения сеанса видеосвязи. Сама процедура направлена на то, чтобы убедиться, что выплаты получает именно то лицо, которому они назначены.