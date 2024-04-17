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Пенсии пересчитали для 650 тысяч работающих пенсионеров: когда ждать выплат

Фото: Пенсии с 1 апреля пересчитали для 650 тысяч пенсионеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Автоматический перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа с 1 апреля произошел для 654 тысяч работающих пенсионеров. Доплаты за апрель-май можно будет получить в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Как отметили в пресс-службе, перерасчет производится за стаж, полученный в последние два года. Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), с которой рассчитывается пенсия.

В Минсоцполитики обращают внимание, что выплата повышенных пенсий произойдет в июне 2024 года (с учетом повышения за апрель и май). Это связано с тем, что перерасчет возможен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате ЕСВ за I квартал. А такие отчеты будут подаваться по май.

Лично обращаться за проведением пересчета никуда не нужно: он происходит автоматически, добавили в пресс-службе.

Работающие пенсионеры

На 1 января 2024 года в Украине было 10,5 млн пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.

По состоянию на 1 апреля количество пенсионеров сократилось до 10,2 млн человек. ПФУ пока еще приводил данные, сколько из них работали.

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