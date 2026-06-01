Пенсии за июнь-2026: кому из украинцев увеличат выплаты

Сколько средств выплатили в мае

В течение апреля и мая органы ПФУ предоставили гражданам миллионы услуг (1584,9 тыс. в апреле и 1572,5 тыс. в мае). В целом финансирование за эти два месяца распределилось так:

Пенсии: В мае на выплаты направили 74,5 млрд грн, что почти на уровне апреля - 75,0 млрд грн (тогда через АО "Укрпочта" прошло 9,4 млрд грн, а через уполномоченные банки - 65,6 млрд грн).

Жилищные субсидии и льготы: В мае сумма составила 3,3 млрд грн, тогда как в апреле на это было профинансировано 4,8 млрд грн.

Страховые выплаты: На эту статью в мае выделили 3,5 млрд грн (в том числе 2,1 млрд грн - на оплату больничных). В апреле финансирование составило 3,8 млрд грн (на больничные - 2,4 млрд грн).

Социальная помощь и другие выплаты: В мае направлено 10,9 млрд грн, тогда как в апреле сумма была существенно больше - 28,5 млрд грн.

Повышение в июне: кто и какие доплаты получит

Несмотря на отсутствие общей индексации с 1 июня, в ПФУ объяснили, кому именно начислят доплаты и как будут вычислять новые суммы:

1. Работающие пенсионеры (выплата сразу за несколько месяцев). Перерасчет коснется тех, кто по состоянию на апрель накопил не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа. В июне они получат обновленные суммы, а также доплату за предыдущие два месяца (апрель и май).

Почему возникла задержка? Работодатели подают отчетность об уплате единого социального взноса (ЕСВ) за первый квартал в течение 40 дней после его завершения. Поэтому информация за январь-март попадает в реестры только в середине мая.

2. Возрастные доплаты для пожилых людей

В июне продолжают действовать ежемесячные возрастные надбавки:

от 70 до 74 лет - 300 грн;

от 75 до 79 лет - 456 грн;

от 80 лет - 570 грн.

Важный нюанс: Обращаться в ПФУ не нужно, надбавка начисляется со дня достижения соответствующего возраста.

Ограничения по сумме: Общий размер пенсии получателя не должен превышать 10 340,35 грн.

Влияние даты рождения: Если пенсионер родился 1 числа месяца, он сразу получит полную прибавку. Если же день рождения приходится, например, на 20 число, доплату начислят только за дни после достижения возраста.

Принцип разницы: После перехода к следующей возрастной категории полная новая надбавка не назначается, а лишь доначисляется разница. Например, по достижении 75 лет человек будет получать дополнительно не 456 грн, а только 156 грн доплаты, поскольку 300 грн ему уже было установлено после 70-летия.

Кто может потерять пенсию по инвалидности?

В ПФУ предупреждают, что выплату пенсий для лиц с инвалидностью, статус которых не является пожизненным, могут приостановить.

Для возобновления выплат необходимо пройти повторный медицинский осмотр в установленные сроки. До момента официального подтверждения диагноза финансирование таких пенсий будет заморожено.