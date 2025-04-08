Пенсия в Украине будет минимальной? Три совета от экспертов, как накопить самостоятельно

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Почему стоит самостоятельно откладывать на пенсию

По данным Пенсионного фонда на 1 января 2025 года минимальная пенсия в Украине составила 2361 гривен, а средний размер назначенной пенсионной выплаты составил 5789 гривен.

Недостаточное количество работающих граждан, пополняющих Пенсионный фонд сильно уменьшилось из-за эмиграции и других причин. Соответственно, большое количество пенсионеров формирует дефицит этого фонда, поэтому государство не может пока обеспечить достойную пенсию. Скорее всего, в будущем стоит рассчитывать, что пенсия от государства будет небольшая, такая которая покрывает минимальные потребительские нужды.

"Сейчас в Украине 10 млн пенсионеров, 6,5 млн граждан выехали (с начала полномасштабной войны - ред.), поэтому отчисления в Пенсионный фонд достаточно небольшие и фактически пенсии субсидируются государством. Ожидать, что государство будет поднимать пенсии до уровня, необходимого для достойной жизни не стоит", - отметил финансовый эксперт профильного портала "Минфин" Алексей Козырев в комментарии РБК-Украина.

По факту, сейчас в Украине есть реальная возможность либо самому выбирать стратегию инвестирования в зависимости от собственного портфеля сбережений, но и нести при этом самому риски по принятию таких финансовых решений или доверить это делать негосударственному пенсионному фонду, специалисты которого имеют необходимый уровень профессиональных знаний в этом направлении.

Куда вкладывать средства

На сегодня граждане имеют достаточно ограниченный выбор финансовых инструментов, которые позволяют хранить средства в долгосрочной перспективе.

"Недостаточное развитие фондового рынка в Украине оставляет украинцам в 2025 году следующие альтернативные варианты для именно отложений в денежной форме на будущее - депозиты в банках, облигации внутреннего государственного займа и вложения в негосударственные пенсионные фонды, частично, как вариант - в корпоративные и муниципальные облигации", - сказал Алексей Козырев в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) являются надежным и доступным инструментом для накопления средств. Они дают возможность инвесторам получать стабильный доход, даже в условиях экономической нестабильности, поскольку они обеспечены государственными гарантиями.

Вкладчик получает фиксированную прибыль в размере 13 - 17% годовых, при покупке гривневых ОВГЗ и по ним нет налогообложения. Проценты по ОВГЗ выплачиваются один раз в полгода или год. Государственные облигации очень удобно покупать через цифровой портал "Дія", для чего не нужно даже выходить из дома.

Важным преимуществом облигаций является отсутствие налогообложения. Они обеспечивают большую доходность, чем стандартные депозиты благодаря тому, что они не облагаются налогом на доходы физлиц в размере 18% и военным сбором в размере 5%, что вместе составляет значительные 23% и влияет на конечную доходность инвестора. Минимальная сумма для инвестирования - 1 000 грн, что позволяет начать накопление даже с небольших сумм.

Эксперт рекомендует использовать ОВГЗ с погашением на срок до одного - полутора лет. Это даст 14-16 процентов годовых (для гривневых бумаг) и минимизирует влияние инфляции. Стоит хотя бы раз в квартал пересматривать ваш портфель депозитов и ОВГЗ и менять его в соответствии с текущим курсом валют и доходности различных инструментов.

Еще одним инструментом для пенсионных накоплений, по словам Алексея Козырева, являются негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Эксперт подчеркнул, что преимуществом НПФ является то, что эти фонды берут на себя проблему управления вашими деньгами и все операции с инвестиционным портфелем и обеспечивают вам договорную доходность на ваши вложения. Минимальная сумма взносов в НПФ является небольшая, начиная от около 200 гривен в месяц, что делает этот инструмент доступным для всех.

Алексей Козырев отмечает, что одной из лучших опций является взаимодействие работодателя с НПФ. В таком случае, работодатель сам (по вашему согласованию) отчисляет средства из зарплаты в НПФ. Работник компаний заинтересован оставаться работать в такой компании, которая обеспечивает дисциплину пенсионных отчислений и может увеличивать в будущем их долю.

Сколько стоит откладывать средств

Эксперт назвал реалистичную оценку, сколько средств любой человек может откладывать ежемесячно в качестве резерва. Обычно - это 5-10 процентов. Это почти не будет влиять на повседневные обязательные расходы. Такая доля посильна для людей со средним доходом, люди с доходом от 100 тысяч гривен в месяц могут откладывать 15%.

Как и в любых финансовых вопросах важно соблюдать дисциплину и откладывать средства каждый месяц, что обеспечивает непрерывный рост резервов для вашей уверенности в будущем.