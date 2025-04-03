ПФУ начал финансирование пенсий за апрель: будет ли повышение

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за апрель 2025 года. На пенсионные выплаты 2 апреля направлены первые деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, на пенсионные выплаты через "Укрпочту" направлено 713,2 млн гривен.

Выплата пенсий проводится с 4 по 25 число каждого месяца. В случае если установленная дата выплаты пенсии приходится на праздничный или выходной день, пенсия может быть выплачена досрочно, но в пределах выплатного периода.

Всего за месяц на пенсии уйдет около 70 млрд гривен.

Перерасчет работающим пенсионерам

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля провел автоматический перерасчет выплат работающим пенсионерам. Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться начиная с июня с учетом доплаты за апрель и май.

Перерасчет осуществляется за стаж, приобретенный в последние два года. Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально, в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), с которой исчисляется пенсия.

Всего в Украине 2,8 млн работающих пенсионеров. По данным Минсоцполитики, перерасчет пенсий в этом году будет проведен для 629 тыс. работающих пенсионеров.

Данные прошлого года свидетельствуют, что повышение после перерасчета будет минимальным (в 2024 году размер повышения с учетом только страхового стажа составлял 86,24 грн, а с учетом страхового стажа и заработной платы - 168,65 гривен)

Индексация пенсий

Единственным механизмом повышения пенсий в Украине является индексация. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние три года, и уже была проведена в марте. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 8,4%.

До марта следующего года повышений не планируется, поскольку в Украине заморожена минимальная зарплата и прожиточный минимум, от которых также зависит размер пенсий.