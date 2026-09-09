Пенсия пришла с "переплатой": юрист объяснил, нужно ли возвращать деньги ПФУ

Пенсионный фонд нередко требует от людей вернуть "лишнюю" пенсию, хотя ошибку в расчетах порой допускает сам фонд. Но мало кто знает, что возвращать его не обязательно.
Об этом РБК-Украина рассказала юрист по перерасчету пенсий ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона.
По ее словам, сам факт того, что Пенсионный фонд обнаружил ошибку в своих расчетах, еще не означает, что человек автоматически обязан вернуть полученные средства.
Согласно статье 50 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", взыскать с пенсионера можно только те суммы, которые были выплачены излишне из-за его злоупотребления или предоставления недостоверных данных. Закон также предусматривает механизм возврата таких средств, в том числе через удержание по пенсии.
Юрист отмечает, что для решения вопроса принципиально важно установить причину переплаты. Если человек подал достоверные документы и ничего не скрывал, а пенсию неправильно насчитал сам Фонд из-за технической или арифметической ошибки, ситуация коренным образом меняется.
В таком случае ПФУ не может просто заявить, что деньги нужно вернуть. Сначала нужно обосновать правовое основание для взыскания и выяснить, по чьей вине возникла переплата.
"Ошибка органа, осуществляющего пенсионные выплаты, и недобросовестное поведение пенсионера - это юридически разные ситуации", - объясняет Алена Чмона.
По словам юристки, требование ПФУ следует оценивать не только по сумме долга, но и с точки зрения законности оснований для взыскания. Ведь человек не должен отвечать за то, что государственный орган неправильно проделал свою работу.
Юрист рассказывает, что случались случаи, когда после сообщения о якобы имеющейся переплате человек обращался в Фонд по расчету - и оказывалось, что никакого решения о переплате нет, и самой переплаты тоже.
Поэтому прежде всего следует требовать от ПФУ:
"Если ПФУ требует вернуть "лишнюю" пенсию - сначала просите документы, а уже потом принимайте решение, что с этим делать", - советует юрист.
Напоминаем, уязвимые категории украинцев смогут получить еще одну зимнюю выплату – 19 тысяч 400 гривен, которые разрешено потратить по собственному усмотрению , а не только на отопление.
Подать заявление можно до 30 октября через территориальные органы ПФУ, ЦНАП или органы местного самоуправления.
Напомним, РБК-Украина также писало, что часть украинок получит отдельную надбавку к пенсии уже в сентябре - до 1038 гривен ежемесячно.
Право на нее имеют многодетные матери, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей.