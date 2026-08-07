Пенсия по новым правилам: кому засчитают дополнительный стаж в августе

Главное: Что изменится : со 2 августа Пенсионный фонд будет получать часть документов самостоятельно, без справок от граждан. Кому поможет: людям, чей работодатель подавал отчетность о зарплате, но имел долг по уплате ЕСВ. Условие: сумма начисленного взноса должна быть не ниже минимального страхового взноса. Стаж в 2026 году : 33 года- в 60 лет, 23 года - в 63 года, 15 лет - в 65 лет.

Какие изменения заработали со 2 августа

Пенсионному фонду больше не придется требовать от людей документов, если нужная информация уже есть в государственных реестрах. Благодаря этому оформление пенсии должно стать быстрее, а количество справок - меньше.

Второе важное изменение касается страхового стажа. Отдельные периоды работы могут отнести даже тогда, когда работодатель имеет задолженность по уплате единого социального взноса.

При каких условиях будут засчитываться стаж

Правило действует не для всех случаев подряд. Нужно, чтобы выполнялись сразу два условия:

работодатель своевременно представлял отчетность о начисленной работнику зарплате;

сумма начисленного взноса была не ниже минимального страхового взноса.

Если эти условия соблюдены, период работы отчислят в страховой стаж, даже если сам ЕСВ фактически не оплатили долги предприятия. В то же время, на размер будущей пенсии такие периоды не повлияют - они лишь помогут набрать нужное количество лет стажа.

Кому это может помочь

Пример: человеку в 2026 году исполняется 60 лет, и он имеет 32 подтвержденных года стажа. Еще несколько лет, за которые работодатель подал отчетность, но не уплатил ЕСВ, тоже могут засчитать.

В результате общий стаж будет достаточным, чтобы оформить пенсию по возрасту.

Сколько стажа нужно для пенсии

Требования к стажу зависят от возраста и года выхода на пенсию. В 2026 году нужно:

в 60 лет - не менее 33 лет стажа;

в 63 года - не менее 23 года стажа;

в 65 лет - не менее 15 лет стажа.

В 2027 году требования возрастут: для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 34 года стажа, в 63 года - 24 года. Требование для 65 лет останется неизменным.

В 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 35 лет стажа, а в 63 года - не менее 25 лет. В 65 лет по-прежнему достаточно 15 лет страхового стажа.

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