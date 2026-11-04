Пенсия за прошлые годы: выплатят ли деньги тем, кто поздно обратился в ПФУ

С какого дня назначают пенсию

Ответ зависит от того, почему человек не обращался, объяснил Литвиненко. По его словам, люди часто недооценивают этот момент и полагают, что пенсию за все годы просто накопили.

"Общее правило таково: пенсия назначается со дня обращения", - сказал адвокат.

Для пенсии по возрасту есть исключение. Если человек пришел в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) не позднее чем через три месяца после достижения пенсионного возраста, пенсию назначат со дня, когда возникло право на него.

"Если же человек не обращался годами, потому что считал, что стажа недостаточно, пенсию назначат со дня, когда он подал заявление", - подчеркнул Литвиненко.

Закон не обязывает выплачивать деньги за все прожитые годы задним числом. Юрист объяснил: выплаты не было по причине, которая не зависела от Пенсионного фонда.

Что делать, если пенсию назначили, но не выплатили

Есть и другая ситуация: пенсию уже назначили, но человек ее не получил. Закон различает здесь два случая, рассказал Литвиненко.

Если выплату задержали по вине Пенсионного фонда, например из-за ошибки или безосновательного отказа, деньги выплачивают за все прошедшее время. Если задержка не зависела от фонда, пенсию выплатят не более чем за 12 месяцев до дня обращения.

"Поэтому важно понимать, не была ли ошибкой сама мысль о недостаточности стажа", - отметил адвокат.

Если человеку отказали или неправильно ответили, хотя право на пенсию было, он может потребовать выплаты с даты первого обращения. В качестве доказательств требуется копия отказа, ответ на запрос или запись о приеме. Устные разговоры доказать сложно.

Юрист дал несколько советов, как поступать в таких случаях.

"Во-первых, даже при сомнении относительно стажа следует обратиться и получить письменное решение: если стаж засчитают позже, пенсию могут назначить с даты первоначального заявления", - посоветовал Литвиненко.

Второй совет – проверить, правильно ли засчитали периоды из архивных справок. Если есть ошибки, решение следует обжаловать.

"В-третьих, не откладывайте обращение: каждый месяц без заявления может означать безвозвратно потерянную выплату", - подытожил юрист.

Как сообщал РБК-Украина, выехавшие из оккупации пенсионеры могут не проходить ежегодно физическую идентификацию. Для этого им следует перевести пенсионное дело на подконтрольную Украине территорию, а заявление можно подать в сервисном центре ПФУ или онлайн.