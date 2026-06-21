Пенсия на карту вместо почты: как украинцам изменить способ получения выплат

Украинские пенсионеры могут изменить способ получения пенсии, не посещая сервисный центр Пенсионного фонда. Подать заявление о переходе с почтовой доставки на банковский счет, сменить банк или реквизиты для выплат можно онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.
В ПФУ напомнили, что в случае изменения способа получения пенсии или банковских реквизитов необходимо уведомить об этом Пенсионный фонд, чтобы избежать задержек с выплатами.
Подать заявление можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Перед началом оформления необходимо подготовить скан-копии следующих документов:
После входа в личный кабинет необходимо:
В фонде обратили внимание, что размер каждого загруженного файла не должен превышать 1 МБ.
После отправки заявление автоматически поступает в Пенсионный фонд Украины. Отслеживать результаты его обработки можно в личном кабинете в разделе "Мои обращения".
В Пенсионном фонде напомнили, что для зачисления пенсионных выплат счет должен соответствовать нескольким требованиям.
В частности, он должен быть открыт в одном из уполномоченных банков и предназначен именно для зачисления пенсионных и социальных выплат. Также счет должен быть активным на момент подачи заявления.
В ПФУ отмечают, что онлайн-сервис позволяет пенсионерам изменить способ получения средств без личного обращения в учреждение и значительно упрощает процедуру переоформления выплат.
Напомним, что украинцы могут легально докупить страховой стаж для выхода на пенсию, если его не хватает. РБК-Украина рассказывало, сколько стажа нужно для назначения пенсии, сколько стоит один месяц стажа в 2026 году и как оформить добровольные взносы через ПФУ или налоговую службу, в частности для зачисления стажа за прошлые годы.
Также мы писали, как украинцы, находящиеся за границей, могут удаленно оформить пенсию. В Пенсионном фонде пояснили, что для этого необходимо иметь открытый счет для социальных выплат, квалифицированную электронную подпись и подать заявление через веб-портал ПФУ, загрузив необходимые документы. Статус рассмотрения заявления также можно отслеживать онлайн.