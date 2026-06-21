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Пенсия на карту вместо почты: как украинцам изменить способ получения выплат

13:02 21.06.2026 Вс
3 мин
В ПФУ рассказали, какие документы необходимы для оформления
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Как изменить способ получения пенсии? (Getty Images)

Украинские пенсионеры могут изменить способ получения пенсии, не посещая сервисный центр Пенсионного фонда. Подать заявление о переходе с почтовой доставки на банковский счет, сменить банк или реквизиты для выплат можно онлайн.

В ПФУ напомнили, что в случае изменения способа получения пенсии или банковских реквизитов необходимо уведомить об этом Пенсионный фонд, чтобы избежать задержек с выплатами.

Подать заявление можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как изменить способ выплаты пенсии онлайн

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Перед началом оформления необходимо подготовить скан-копии следующих документов:

  • паспорта;
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного кода);
  • реквизитов банковского счета.

После входа в личный кабинет необходимо:

  1. Открыть раздел "О пенсионном обеспечении".
  2. Выбрать вкладку "Внесение изменений в пенсионное дело".
  3. Нажать "Заявление об изменении способа выплаты пенсии".
  4. Заполнить необходимые поля заявления.
  5. Указать номер счета в формате IBAN.
  6. Загрузить скан-копии документов.
  7. Подписать заявление электронной цифровой подписью и отправить его в Пенсионный фонд.

В фонде обратили внимание, что размер каждого загруженного файла не должен превышать 1 МБ.

После отправки заявление автоматически поступает в Пенсионный фонд Украины. Отслеживать результаты его обработки можно в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

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Каким должен быть счет для получения пенсии

В Пенсионном фонде напомнили, что для зачисления пенсионных выплат счет должен соответствовать нескольким требованиям.

В частности, он должен быть открыт в одном из уполномоченных банков и предназначен именно для зачисления пенсионных и социальных выплат. Также счет должен быть активным на момент подачи заявления.

В ПФУ отмечают, что онлайн-сервис позволяет пенсионерам изменить способ получения средств без личного обращения в учреждение и значительно упрощает процедуру переоформления выплат.

Напомним, что украинцы могут легально докупить страховой стаж для выхода на пенсию, если его не хватает. РБК-Украина рассказывало, сколько стажа нужно для назначения пенсии, сколько стоит один месяц стажа в 2026 году и как оформить добровольные взносы через ПФУ или налоговую службу, в частности для зачисления стажа за прошлые годы.

Также мы писали, как украинцы, находящиеся за границей, могут удаленно оформить пенсию. В Пенсионном фонде пояснили, что для этого необходимо иметь открытый счет для социальных выплат, квалифицированную электронную подпись и подать заявление через веб-портал ПФУ, загрузив необходимые документы. Статус рассмотрения заявления также можно отслеживать онлайн.

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