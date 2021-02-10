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Пенсійний вік для частини українців підвищується з 1 квітня: кого це торкнеться

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 11:59
Пенсійний вік для частини українців підвищується з 1 квітня: кого це торкнеться Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний вік для жінок 1961 року народження підвищується з 1 квітня 2021 року. Тепер всі українці будуть виходити на пенсію в 60 років.

Це передбачено законом, про підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, прийнятим в 2011 році.

Згідно з законом, кожен рік пенсійний вік для жінок збільшувався на півроку. У 2021 році відбудеться останній етап підвищення.

Таким чином, право на отримання пенсії у віці 59 років 6 місяців мають жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

У 60 років на пенсію будуть виходити жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року.

Крім того, пенсійною реформою 2017 року було передбачено поступове підвищення страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. Починаючи з 2018 року вимога до стажу підвищується на 12 місяців, поки у 2028 році він не досягне 35 років. Зараз право на пенсію в 60 років мають українці зі стажем 28 років. Для тих, у кого немає такого стажу, передбачений вихід на пенсію в 63 роки.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

Нагадаємо, для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком зросла з 2000 до 2400 грн. Це відбулося у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн.

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