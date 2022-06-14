Пенсійної реформи в Україні цього року не буде: до чого готуються у Мінсоцполітики

"Цього року я думаю ні, цього року нам треба всім вижити", - сказала вона.

За словами Лазебної, а ось у ц наступний рік якраз накопичувальні пенсійні рахунки може бути дуже хорошою перспективою для повернення людей в країну.

"Ми зараз над цим думаємо. Які це можуть бути категорії, який потрібен ресурс, щоб створити ці рахунки. Це не просто перспектива для людини, а й ресурс, який може бути використаний на відновлення України", - додала вона.