З виплатою пенсій в Україні виникли проблеми: хто лишився без грошей

Близько 300 тисяч українців, які опинилися на окупованих територіях, не можуть отримати пенсії. Пошта не може донести людям гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Марини Лазебної під час телемарафону.

Як зазначила Лазебна, попри війну в Україні не скоротили жодної соціальної виплати та продовжують стовідсоткове фінансування незалежно від території, де людина проживає, навіть якщо людина переїхала за кордон.

"Звісно, у нас є проблеми з можливістю скористатися людьми коштами на тимчасово окупованій території", - сказала вона.

Стосовно пенсій Лазебна зазначила, що у разі виплат на банківську карту, люди продовжують отримувати гроші.

Якщо ж людина отримувала через пошту, "то це питання, чи може поштар донести".

За її словами, було розроблено два механізми: якщо пошта не працює, то людині відкривається в Ощадбанку по замовчуванню рахунок і її пенсія зберігається. І другий - дзеркальний алгоритм, якщо банк не працює - тоді пошта має донести.

"Ми бачимо десь 300 тисяч людей, яким ми не можемо доставити", - сказала вона.