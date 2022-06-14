ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З виплатою пенсій в Україні виникли проблеми: хто лишився без грошей

Новость на русском →
Україна, Вівторок 14 червня 2022 12:22
З виплатою пенсій в Україні виникли проблеми: хто лишився без грошей Фото: Міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Близько 300 тисяч українців, які опинилися на окупованих територіях, не можуть отримати пенсії. Пошта не може донести людям гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Марини Лазебної під час телемарафону.

Як зазначила Лазебна, попри війну в Україні не скоротили жодної соціальної виплати та продовжують стовідсоткове фінансування незалежно від території, де людина проживає, навіть якщо людина переїхала за кордон.

"Звісно, у нас є проблеми з можливістю скористатися людьми коштами на тимчасово окупованій території", - сказала вона.

Стосовно пенсій Лазебна зазначила, що у разі виплат на банківську карту, люди продовжують отримувати гроші.

Якщо ж людина отримувала через пошту, "то це питання, чи може поштар донести".

За її словами, було розроблено два механізми: якщо пошта не працює, то людині відкривається в Ощадбанку по замовчуванню рахунок і її пенсія зберігається. І другий - дзеркальний алгоритм, якщо банк не працює - тоді пошта має донести.

"Ми бачимо десь 300 тисяч людей, яким ми не можемо доставити", - сказала вона.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 травня завершив фінансування пенсій за травень. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 48,7 млрд гривень.

Усього направлено: 10,6 млрд гривень - на виплату пенсій через Укрпошту, 38,1 млрд гривень - на виплату пенсій через уповноважені банки.

Уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням Укрпошти, на 26 травня доставлено 87,31% профінансованої суми.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії
NEWS
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає