Пенсіонери відсьогодні можуть купити ліки за "ковідну" тисячу

Згідно з документом, перелік сфер діяльності та кодів категорії продавця доповнено новою сферою - лікарські засоби.

При цьому особи від 60 років зможуть придбати на "ковідну" тисячу як рецептурні, так безрецептурні ліки.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. "Коли саме ви оформили картку - не важливо, головне, щоб на момент покупки ліків вам вже виповнилося 60 років", - написав він.

Нагадаємо, зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".

Раніше перелік послуг, на які можна витратити кошти, виглядав наступним чином: