Пенсіонери зможуть купи за "ковідну" тисячу ліки. Уряд визначив дату
Кабінет міністрів розширив сфери діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках програми "єПідтримка". Українці віком від 60 років з 24 січня зможуть купити на "ковідну" тисячу ліки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 19 січня, яке транслювалося в Youtube.
Згідно з документом, перелік сфер діяльності та кодів категорії продавця доповнений новою сферою - лікарські засоби.
При цьому особи від 60 років зможуть придбати на "ковідну" тисячу як рецептурні, так безрецептурні ліки.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, "в умовах встановленого Кабінетом міністрів України карантину… потребують підтримки особи віком від 60 років шляхом надання допомоги у розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів".
Нагадаємо, зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному застосунку "Дія".
Сьогодні перелік послуг, на які можна витратити кошти, виглядає наступним чином:
- залізничні та авіаквитки в межах України;
- квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
- квитки на концерти;
- абонемент в спортзал;
- товари в книжкових магазинах.
З початку запуску програми "єПідтримка" у грудні 2021 року понад 7,2 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання 1 тисячі гривень. За чотири тижні дії програми громадянам вже виплачено близько 7 млрд гривень. Близько 1,5 млрд гривень з отриманих коштів українці вже витратили.