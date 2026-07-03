Пенсионеры могут остаться без доплат в 60 лет: кто в зоне риска

Многие украинцы выходят на пенсию раньше общеустановленного срока. Например, в 50 лет это могут сделать родители, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью и государство классифицирует такие выплаты как пенсию по возрасту.

Но достижение 60 лет не меняет статус пенсионера. Юридически человек уже получает надлежащие выплаты, поэтому автоматического пересмотра суммы только по возрастной отметке не происходит.

Пенсионный фонд отмечает, что сам факт достижения 60-ти лет не дает права на дополнительные деньги. Это распространенное заблуждение среди граждан.

Как увеличить размер пенсии

Однако увеличить размер выплат реально. Для этого есть четкие законодательные механизмы. Работающие пенсионеры имеют два основных пути.

Первый вариант – накопление страхового стажа. Нужно отработать не менее 24 месяцев после назначения пенсии. Только после этого появляется право на перерасчет.

Второй вариант – ежегодная индексация. Она проходит согласно постановлениям Кабинета Министров. Обычно это происходит в марте или в апреле.

Как перечисляют сумму выплат

Государство использует разные формулы для обновления выплат. Все зависит от того, что выгоднее конкретному человеку.

Варианты расчета надбавки:

учет только дополнительного страхового стажа;

пересмотр суммы с учетом стажа и официальной зарплаты.

Второй метод используется, если заработок пенсионера возрос. Это позволяет получить более высокий коэффициент. Пересчет производят либо автоматически в апреле, либо по личному заявлению человека.

Как перейти на другой вид пенсии

Отдельного пересчета именно через 60-летие закон не предусматривает. Это невозможно, если пенсия уже была назначена по возрасту на льготных условиях.

Если бы пенсионер переходил с одного вида выплат на другой (например, с выслуги лет на пенсию по возрасту), правила были бы иными. Тогда могли применить новый показатель средней зарплаты по стране. В ситуации со льготной пенсией по возрасту этот механизм не работает.

Сейчас пенсионерам следует следить за своим стажем. Каждые два года работы дают законную возможность подать заявление на увеличение выплат. Это самый верный способ улучшить собственное финансовое положение.