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Как вернуть деньги из банкомата или терминала после отключения света: разъяснение

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Украина, Среда 21 декабря 2022 09:55
Как вернуть деньги из банкомата или терминала после отключения света: разъяснение Фото: в Минреинтеграции рассказали, как вернуть деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины дали советы, как вернуть деньги, если при пользовании банкоматом или терминалом выключили электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .

"Представьте, вы приходите в терминал положить деньги на карточку. Половину суммы уже внесли, и вдруг операция сорвалась из-за отключения света. Что делать? Алгоритм действий объяснили в ПриватБанке. Сразу же позвоните по телефону на горячую линию 3700 и подайте заявку на возврат средств. Сообщите номер терминала, его адрес, внесенную сумму и приблизительное время проведения операции. Когда заявка будет проработана и деньги в терминале перечислят, недополученные средства вернут вам на карту", - говорится в сообщении.

Напомним, что получить наличные украинцы могут не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС. Для этого необходимо оплатить любую покупку картой и попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен.

Также можно снять наличные с карты в "Укрпочте" и "Новой Почте", обратившись в любое отделение почтового оператора.

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