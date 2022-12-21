Как вернуть деньги из банкомата или терминала после отключения света: разъяснение

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины дали советы, как вернуть деньги, если при пользовании банкоматом или терминалом выключили электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции .

"Представьте, вы приходите в терминал положить деньги на карточку. Половину суммы уже внесли, и вдруг операция сорвалась из-за отключения света. Что делать? Алгоритм действий объяснили в ПриватБанке. Сразу же позвоните по телефону на горячую линию 3700 и подайте заявку на возврат средств. Сообщите номер терминала, его адрес, внесенную сумму и приблизительное время проведения операции. Когда заявка будет проработана и деньги в терминале перечислят, недополученные средства вернут вам на карту", - говорится в сообщении.

Напомним, что получить наличные украинцы могут не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС. Для этого необходимо оплатить любую покупку картой и попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен.

Также можно снять наличные с карты в "Укрпочте" и "Новой Почте", обратившись в любое отделение почтового оператора.