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Пенсионеры с детьми до 18 лет могут получить прибавку: есть два условия

06:30 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: Как пенсионерам получить доплату за содержание ребенка (коллаж РБК-Украина)

Пенсионеры, имеющие на содержании детей до 18 лет, могут получить прибавку к пенсии. Но для этого нужно выполнить два условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.

Надбавку устанавливают неработающим пенсионерам, которые содержат детей в возрасте до 18 лет. В Пенсионном фонде подтвердили, что она касается определенных пенсий по возрасту, инвалидности и выслуге лет.

Речь идет о пенсиях, назначенных по законам Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Порядок выплаты определяет постановление Кабинета Министров Украины от 16 июля 2008 г. №654 "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан". Она предусматривает такие надбавки, в том числе и к пенсиям за выслугу лет.

Следовательно, пенсионер с ребенком до 18 лет имеет право на надбавку, если не работает и не является физическим лицом - предпринимателем.

Если пенсионер устроится на работу, выплату надбавки прекратят.

Напомним, части неработающих пенсионеров из зон отселения в 2026 году доплачивают к пенсии по 2595 гривен ежемесячно.

В прошлом году эта сумма составила 2361 гривну.

Также мы писали, что лица с инвалидностью с детства могут одновременно получать социальную помощь и пенсию после потери кормильца.

Для этого необходимо иметь право на вторую выплату.

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