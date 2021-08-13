Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд гривень, - Рахункова палата

Пенсіонерам з окупованих територій на початок 2021 року заборгували 83 млрд гривень. З них 11 млрд гривень реально можуть бути витребувані особами, які перебувають на обліку на території, підконтрольній владі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рахункової палати.
Як зазначається в повідомленні, заборгованість виникла через те, що протягом трьох років уряд не затвердив порядок здійснення соціальних виплат громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Крім того, немає єдиного підходу до обліку страховими фондами сум невиплачених соцвиплат за минулий період. Такі борги погашаються лише за рішеннями судів і збільшують видатки фондів на судові витрати. У 2020 році такі витрати лише для ПФУ становили 1,1 млрд гривень.
Крім того, борги зі страхових виплат і витрат Фонду соцстрахування перед внутрішньо переміщеними особами на початок цього року становили 7,8 млрд грн, з них реальні - 0,8 млрд гривень.
Аналіз Рахункової палати також встановив, що протягом 2019-2020 років ВПО для покриття витрат на проживання отримали понад 6 млрд гривень. Аналіз показав, що у 2020 році порівняно з 2019 роком кількість сімей ВПО, які отримали адресну допомогу, збільшилась на 3,7% - з 164,8 тис. до 170,8 тис. сімей. При цьому середньомісячний розмір адресної допомоги на сім'ю зменшився на 2,8% - з 1512 грн до 1470 гривень.
За даними Мінсоцполітики, за останні 5 років кількість ВПО, які перебувають на обліку, зменшилась майже на 12% - з 1,65 млн у 2017 році до 1,46 млн у 2021 році.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України підготував проект постанови Кабінету міністрів про Порядок виплати пенсій, які не виплачено за період до місяця їх відновлення, внутрішньо переміщеним особам. Документ стосується осіб, які відмовились від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.
Раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що уряд України заборгував 10,5 мільярдів гривень пенсій внутрішнім переселенцям за період 2015-2016 років. Тоді виплати припиняли близько 400 тисячам пенсіонерів.