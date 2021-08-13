Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд гривень, - Рахункова палата

Як зазначається в повідомленні, заборгованість виникла через те, що протягом трьох років уряд не затвердив порядок здійснення соціальних виплат громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Крім того, немає єдиного підходу до обліку страховими фондами сум невиплачених соцвиплат за минулий період. Такі борги погашаються лише за рішеннями судів і збільшують видатки фондів на судові витрати. У 2020 році такі витрати лише для ПФУ становили 1,1 млрд гривень.

Крім того, борги зі страхових виплат і витрат Фонду соцстрахування перед внутрішньо переміщеними особами на початок цього року становили 7,8 млрд грн, з них реальні - 0,8 млрд гривень.

Аналіз Рахункової палати також встановив, що протягом 2019-2020 років ВПО для покриття витрат на проживання отримали понад 6 млрд гривень. Аналіз показав, що у 2020 році порівняно з 2019 роком кількість сімей ВПО, які отримали адресну допомогу, збільшилась на 3,7% - з 164,8 тис. до 170,8 тис. сімей. При цьому середньомісячний розмір адресної допомоги на сім'ю зменшився на 2,8% - з 1512 грн до 1470 гривень.

За даними Мінсоцполітики, за останні 5 років кількість ВПО, які перебувають на обліку, зменшилась майже на 12% - з 1,65 млн у 2017 році до 1,46 млн у 2021 році.