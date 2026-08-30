Пенсионерам автоматически начисляют доплаты до 570 гривен: как получить

Главное: Для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет предусмотрена доплата 300 грн , а от 70 до 75 лет - 456 грн.

, а от 70 до 75 лет - Доплата не зависит от количества страхового стажа .

. Выплата назначается автоматически по достижении соответствующего возраста, если человек отвечает установленным условиям.

по достижении соответствующего возраста, если человек отвечает установленным условиям. Пенсионерам в возрасте от 80 лет в 2026 году предусмотрена ежемесячная компенсационная доплата в размере 570 грн .

Кому доплачивают 570 гривен

В 2026 году пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и старше , предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата в размере 570 гривен.

Для других возрастов также предусмотрены следующие выплаты: людям в возрасте от 70 до 75 лет доплачивают 300 гривен, а пенсионерам от 75 до 80 лет - 456 гривен. Размеры этих компенсаций в 2026 году остались на уровне, установленном ранее.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Возрастная компенсационная выплата назначается автоматически, когда пенсионер достигает соответствующего возраста, если он соответствует установленным условиям. То есть отдельно подавать заявление только для получения этой доплаты, как правило, не требуется.

В то же время, размер пенсии каждого человека формируется из нескольких составляющих, поэтому фактическая сумма выплаты может отличаться. Если пенсионер считает, что ему не назначили предусмотренную законом доплату, следует обратиться в Пенсионный фонд и проверить состав своей пенсионной выплаты.

Какие еще есть возрастные доплаты

Государство предусмотрело три возрастных категории для таких компенсационных выплат. Пенсионеры от 70 до 75 лет получают 300 гривен в месяц, от 75 до 80 лет - 456 гривен, а после достижения 80-летнего возраста - 570 гривен.

Следовательно, после 80 лет ежемесячная пенсия может быть больше на 570 гривен именно за счет возрастной компенсационной выплаты.