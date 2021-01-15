Пенсії зросли для 2,3 млн осіб: хто отримав підвищення

З 1 січня 2021 року пенсії зросли для 2,3 млн українських пенсіонерів. Середня сума зростання склала 295 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Як зазначається в повідомленні, збільшення мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 гривень обумовило підвищення розміру мінімальної пенсії за віком для пенсіонерів старше 65 років, у яких наявний страховий стаж, а саме у чоловіків 35 років, у жінок 30 років (40% від мінімальної заробітної плати 6000 грн).

"На сьогодні мінімальний розмір пенсії для таких пенсіонерів становить 2 400 грн, середня сума зростання 295 грн",

Нагадаємо, для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком зросла з 2000 до 2400 грн. Це відбулося в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

Відзначимо, пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 січня 2021 року отримували 336 985 українців. Це складає 3,0% від загального числа пенсіонерів (11 130 954 осіб).