Пенс закликав покласти край диктатурі Мадуро

Віце-президент США відхиляє можливість переговорів з режимом Мадуро

Вице-президент США Майк Пенс, во время выступления перед эмигрантами из Венесуэлы во Флориде, призвал "положить конец диктатуре" Николаса Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что заявление было сделано в преддверии запланированных субботних акций протеста оппозиции, которые возглавляет самопровозглашенный временным главой государства Хуан Гуайдо.

"Это не время для диалога. Пришло время - действий", - отметил Пенс.

Он отклоняет возможность переговоров с режимом Мадуро. Пенс считает, что на более ранних этапах были в арсенале все варианты действий, но Мадуро ими не воспользовался.

"Пришло время раз и навсегда положить конец диктатуре Мадуро", - подчеркнул вице-президент США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы. За признание экс-председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы законным лидером страны проголосовали 439 парламентариев, "против" высказались 104 человека, еще 88 человек воздержались от голосования.