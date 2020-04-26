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Росія через політичні мотиви незаконно утримує близько 120 українців, - МЗС

Новини » Політика     26.04.2020 - 15:43
Росія через політичні мотиви незаконно утримує близько 120 українців, - МЗС
Ілюстративне фото (УНІАН)

Більшість утримуваних є кримськими татарами

Станом на сьогодні, 26 квітня, на території Росії та окупованого Криму через політичні мотиви незаконно утримуються близько 120 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

За даними зовнішньополітичного відомства, протягом останніх шести місяців окупаційні сили в Криму виносять масові попередження про неприпустимість мітингів та зібрань членам Меджлісу кримськотатарського народу та активістам кримськотатарського національного руху.

"На сьогодні у рамках триваючих репресій проти незгодних, близько 120 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами, незаконно утримуються або засуджені Росією з політичних мотивів на території РФ та тимчасово окупованого Криму", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму російські силовики затримали трьох кримських татар за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Пізніше затриманим Осману і Сейтумеру Сейтумеровим, а також Рустему Сейтемеметову обрали запобіжний захід у вигляді арешту до 10 травня.

Також РБК-Україна писало, що в українському МЗС відреагували на затримання кримських татар в окупованому Криму. У відомстві наголосили, що Україна фіксує всі порушення прав кримських татар з боку Росії, щоб надати їм відповідну політичну та юридичну оцінку.

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