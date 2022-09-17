ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пелосі прибула до Вірменії з офіційним візитом

Новость на русском →
Єреван, Субота 17 вересня 2022 21:18
Пелосі прибула до Вірменії з офіційним візитом Фото: Ненсі Пелосі, речник Палати представників США (facebook.com/usembarmenia)
Автор: Іван Носальський

Делегація Конгресу США на чолі зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з офіційним візитом до Вірменії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США у Вірменії .

За даними відомства, Пелосі під час її візиту проведе зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, спікером парламенту Альоном Симоняном та іншими високопосадовцями, а також вона відвідає Меморіал жертв Геноциду "Цицернакаберд" та виступить у Центрі мистецтв "Гафесчан".

Пелосі є найвищим офіційним представником США, який відвідав Вірменію з моменту її незалежності.

Нагадаємо, що візит Пелосі відбувається на тлі ескалації конфлікту між Вірменією та Азербайджаном . У ніч проти 13 вересня країни обмінялися звинуваченнями у провокаційних обстрілах.

При цьому американська чиновниця на початку серпня також відвідувала Тайвань . Вона приїхала туди, незважаючи на численні погрози КНР, яка звинувачувала США у порушенні політики Китаю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Армения Азербайджан
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки